Robert Chaudenson est décédé du Covid-19

Le 07/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 4058

L'un des grands spécialistes des langues créoles, chantre de la créolité, ancien professeur d'université à La Réunion et à Aix en Provence, vient de nous quitter. Il avait tout particulièrement étudié le créole réunionnais, et présidait le comité international des études créoles.



Né le 12 avril 1937 à Lyon, le linguiste a écrit de nombreux essais sur le créole, mais aussi, en 2007, une biographie de la famille Vergès: Vergès, Père, Frères et Fils aux éditions l'Harmattan.



Robert Chaudenson avait 82 ans, il avait été placé dans un EHPAD, au sein duquel il a attrapé le Covid-19 et en a succombé il y a quelques jours.