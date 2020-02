Robert Tuco: "Faire de La Possession une cité où il fait bon vivre, dans un climat de confiance retrouvé"

Le 16/02/2020 | Par Zinfos974 | Lu 46

Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. Robert Tuco, directeur de service en collectivité de 52 ans, conduit une liste sans étiquette à La Possession, son slogan: "La Possession dans le bon sens!"

Chères Possessionnaises, chers Possessionnais,





Les 15 et 22 mars, vous aurez a choisir pour les 6 prochaines années, une majorité municipale pour être à vos cotés au quotidien.

Natif de cette belle commune et toujours engagé sur le territoire, mon savoir faire et mon expérience dans la mise en oeuvre de projets politiques est un atout essentiel.



Mon équipe et moi même serons à votre service a plein temps. Nous avons écouté vos observations et entendu vos souhaits. Ainsi, nous les avons pris en compte dans notre programme pour bâtir un nouveau modèle de société.



Vous avez été déçus des promesses non tenues. Celles-ci ont fragilisé l’unité possessionnaise. Cependant, cette situation ne doit pas vous empêcher d’espérer une nouvelle voie. J’ai la conviction qu’ensemble nous pouvons enfin, remettre La Possession dans le bon sens !



Notre défi est de taille mais notre détermination reste intact ! Notre principal objectif sera de faire de notre commune une fierté, une cité où il fait bon vivre, dans un climat de confiance retrouvé. Proximité, épanouissement et développement économique durable seront notre sens de l’action et notre boussole.



Je sais pouvoir compter sur vous, comme vous pouvez compter sur moi.



Bien à vous, votre bien dévoué,





Robert Tuco