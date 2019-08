Rolin Cranoly, premier maire ultramarin d’une grande ville d’île-de-France

Adjoint au maire pendant 11 ans, Rolin Cranoly a été élu maire de Gagny ce dimanche 4 août 2019.

Rolin Cranoly a été élu ce dimanche 4 août 2019 maire de la Ville de Gagny lors d’un conseil municipal extraordinaire. Il devient le premier maire antillais et ultramarin d’une grande ville d’île-de-France.Elu avec 29 voix pour et 7 abstentions, le Guadeloupéen Rolin Cranoly, originaire de la ville du Moule, est le nouveau maire de la Ville de Gagny (département de la Seine-Saint-Denis). Il succède à Michel Teulet décédé le 26 juillet 2019. Joint par Outremers360 , Rolin Cranoly, âgé de 43 ans, se dit à la fois "fier" mais dit recevoir cette nouvelle écharpe avec beaucoup d’humilité."Je récupère un siège laissé vide par le décès de mon ami et de mon mentor Michel Teulet. J’ai pleinement conscience de la tâche que j’ai à poursuivre pour continuer le travail qu’il avait initié avec le conseil municipal. Il nous reste 6 à 7 mois de mandat à finir avec beaucoup de dossiers importants", a déclaré l'ancien adjoint en charge des Affaires scolaires. Il est désormais à la tête d’une ville de 40.000 habitants.Rolin Cranoly a été félicité par José Althey de Montchappé, sécrétaire général du Conseil représentatif des Français d’outre-mer. "On imagine la joie qui aurait été celle de Jean-Pierre Passe-Coutrin (conseiller municipal de Sarcelles et grande figure de la communauté antillaise, décédé en 2016, ndlr). Souvenons-nous de Raphaël Elizé, Premier Maire DOMien élu en Hexagone. Pensée pour José Pentoscrope qui a montré la voie dès les années 70. Et à toutes celles et ceux qui poursuivent généreusement le travail d’intérêt général : George Pau-Langevin, Nathalie Fanfant, Pierre Kanuty, Nicole Bristol, Viviane Roma", a réagi Valentin Narbonnais, délégué du CREFOM en charge des relations avec les élus.