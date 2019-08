“Rond 2 ker” : des ateliers destinés aux aidants familiaux

Le 08/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul

Baptisés “Rond 2 Ker”, des ateliers destinés aux aidants familiaux débuteront le 23 août prochain à la Maison Célestin au Bernica sous l’impulsion du CCAS de Saint-Paul et l’aide des Caisses Réunionnaises Complémentaires. Accompagnés ou non par les personnes qu’ils aident au quotidien, les aidants familiaux pourront assister à des groupes de paroles. Les aidés, eux, pourront bénéficier d’un moment “bien-être”.Les aidants familiaux désignent des personnes qui s’occupent quotidiennement d’un proche dépendant, handicapé ou malade quel que soit son âge. Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un ami, d’un voisin… Le terme d’aidant “caractérise une personne aidante, mais qui se différencie des professionnels de l’aide et du soin.”Initiés par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville de Saint-Paul, des ateliers seront, dès le 23 août de 9h à 11h, dédiés aux aidants familiaux ainsi que la/les personne(s) qu’ils aident au quotidien.Les personnes intéressées pourront s’inscrire gratuitement (par téléphone ou sur place) auprès de la Maison de la Santé de la Saline, ou du CCAS de 8h à 16h du lundi au jeudi, puis de 8h à 15h le vendredi.Rond 2Ker se sont 10 ateliers pour les aidants familiaux pensés sous forme de groupe de parole. Dans un même temps, les aidés pourront profiter d’un moment “bien-être”.Contacts pour les inscriptions (recommandées) :– Maison de la Santé de la Saline : 0262 45 81 50– CCAS : 0262 45 76 55