Rose Belle: Trois enfants en bas âge retrouvés seuls à leur domicile

Le 18/09/2019 | Par E. Moris | Lu 19

A la suite d'un appel le 15 septembre, les officiers de la CDU, accompagnés des policiers, se sont rendus à Kulpoo Lane à Rose Belle.Sur place, ils ont découverts trois enfants âgés respectivement de quatre, trois et un an enfermés seuls dans leur maison, livrés à eux-mêmes sans la surveillance d'un adulte. La maison était dans un état d'insalubrité dépourvue d'eau et d'électricité.