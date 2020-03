Roseline Lucas : "Convaincre les Avironnaises et les Avironnais que le changement est possible"

Le 16/03/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 261

Elle se qualifie pour le second tour des municipales aux Avirons face à Eric Ferrère (45,79%), Roseline Lucas (33,02%) reste confiante.

"Je tiens à remercier tous les électeurs et électrices qui nous ont fait confiance. Je leur dis que nous allons confiants pour le deuxième tour. Notre adversaire a fait le plein de ses voix il y a encore un fort taux d’électeurs qui ne se sont pas exprimés et nous allons repartir sur le terrain convaincre les Avironnaises et les Avironnais que le changement est possible.



Les Avironnais ont pu voir que pendant ses deux dernières années la ville a stagné et a subi une politique de clientélisme inféodé à la Région. Notre ville et sa population est en danger et je demande aux électeurs avironnais de prendre conscience que notre commune court un grand risque tant au niveau de la gestion qu’au niveau sanitaire et environnemental.



Il est vrai que beaucoup d’électeurs sont en vacances et l’alerte sur le covid19 n’a pas permis aux électeurs de s’exprimer pleinement.



Nous comptons sur leur mobilisation pleine pour le deuxième tour, nous restons certains que nous pouvons remporter les élections municipales aux Avirons.



Roseline LUCAS



Candidate aux municipales.