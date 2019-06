Route des Tamarins: 10 ans déjà !

5. Victime le 23/06/2019 09:48



Le Viaduc de la Ravine de la Fontaine : le 16 janvier 2018, 5 hommes tombent d'une hauteur de 16 mètres de hauteur. La sécurité n'a pas été assuré. Un homme est toujours handicapé. 10 ans de souffrance pour un homme oublié de tous, sauf de sa femme. Eiffage, bien entendu, se paie les meilleurs avocats, et gagne son procès avec un non lieu et a pu faire retomber toutes les responsabilités sur le responsable de chantier, lequel, bien entendu est toujours employé chez Eiffage et insolvable. La victime quant à lui, après 10 années d'attente d'un procès avec ni queue ni tête, suivi par des avocats qui eux, peuvent quitter le navire sans donner de nouvelles...sans qu'on ne puisse rien faire "contre ses profiteurs d'un nouveau temps"...10 années de souffrance pour un homme qui voit l'accusé s'en tirer avec du sursis et 10 000 euros d'amendes (même pas des dommages et interet)...5000€ pour l'état, et 5000€ pour la victime...On appelle ça la justice... on fait moit-moit?!... Un dossier maudit, voila comment est appelé cette histoire, dans laquelle, le patron du tribunal trouve normal de clore un dossier qui ne devrait pas...Dans cette histoire, tous aurait préféré que la victime décède...car en vrai, c'est ce qu'il aurait dû faire, on aurait qualifié l'affaire en homicide involontaire....mais non, un accident de travail, où la personne a failli perdre la vie, restant handicapé à vie, avec les troubles psycho...ça vaut 5000€. Tout comme les avocats, les journalistes on aussi quitté le navire...on comptera sur eux lorsqu'ils auront besoin d'un sujet croustillant...après tout, faut faire tourner la boîte, on s'en fout de mettre les gens en boîte...les milliers de personnes qui roulent sur ces routes s'en tapent des victimes de ces grandes constructions...Ils doivent tous retenir cette chose : la roue tourne, et dans votre souffrance, a notre tour d'être spectateur...pop corn a la main, avec peut être une petite larme d'émotion...sans plus. Route des tamarins, 10 ans déjà !!! Pendant, 10 ans un homme souffre-et encore ! alors votre anniversaire qu'est-ce qu'on s'en.......