Route des Tamarins: Spectaculaire accident à l'entrée du viaduc St-Paul

Le 14/01/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 3512

Un accident impressionnant s'est produit peu après 10H30 ce mardi sur la route des Tamarins, au niveau du Viaduc de Saint-Paul.



Un camion frigorifique et une Peugeot sont entrés en collision. Le véhicule léger semblait être à l'arrêt sur la voie pour véhicules lents lorsqu'il a été percuté.



Les gendarmes et les pompiers sont sur place. La voie de droite est neutralisée. La plus grande prudence est recommandée dans le secteur.



Photos : Radar 974