Route du Littoral : Les prévisions de réouverture sur 4 voies

Le 09/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 133

Sur la RN1 Route du Littoral, la circulation est basculée sur les voies de la chaussée côté mer entre Saint Denis et La Possession depuis mardi 02H00 du matin.



La réouverture sur les quatre voies est prévue demain matin, jeudi 10 janvier, sauf événements imprévus, selon le CRGT.



Les opérations de débasculement de la circulation s’effectueront entre 6h et 7h. Le CRGT conseille aux usagers d’emprunter la Route du Littoral en direction du Nord qu’à partir de 6h30 et en direction de l’Ouest qu’à partir de 7h, afin d’éviter les difficultés de circulation liées à ces opérations.