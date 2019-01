Route du Littoral: Pas de réouverture sur 4 voies avant demain

Le 09/01/2019 | Par N.P | Lu 516

Basculée depuis la nuit de lundi à mardi, la route du Littoral ne sera pas rouverte sur quatre voies avant demain, indique le Centre régional de gestion du trafic routier, sans plus de précisions.



À 9 heures ce mercredi, le CRGT comptabilise 2 km d'embouteillages du côté de Saint-Denis (à partir de la Caserne Lambert) et 1 km du côté de La Possession.



Une gestion est en cours pour affecter deux voies vers l'Ouest et une voie en sens inverse.