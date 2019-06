1. la MARINE le 26/06/2019 17:50



et dire qu il y a encore des personnes qui osent freiner l avancement du chantier de la nouvel route



continué surtout après cette période de pluie qu on voit pas encore des roches sur la chausser



continuer bande de détracteur



touche pas mon roches mon galets ma carrière



surtout que certain sont arrivée ici avec rien