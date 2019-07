Royaume-Uni : Les Chagossiens détenteurs de passeports britanniques priés de quitter le pays

Le 29/07/2019 | Par E. Moris

The Guardian a publié un article en ligne, le 28 juillet contenant des témoignages et e-mails internes des autorités anglaises dans un scandale qui secoue le gouvernement britannique depuis des mois.Le journal anglais The Guardian annonce que le gouvernement du Royaume-Uni fait pression pour que les membres de la communauté chagossienne, détenteurs du passeport britannique, soient expulsés du pays.