Rs 100 000 d'héroïne dissimulées sur la plage de Flic-en-Flac ! La chasse est ouverte

Le 19/08/2019 | Par E. Moris | Lu 125

Ilaan Balao Gomez d'origine espagnol et âgé de 42 ans est arrivé à Maurice le 13 août en passant par le Cambodge, le Mozambique et l’Afrique du Sud.Il est parvenu à déjouer les services de sécurité à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport avec 25 boulettes de drogue d'une valeur marchande estimée à Rs 3,5 millions.C'est en livrant à ses contacts locaux qu'il s'est fait coincé par les membres de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (Adsu). Il a été interpellé le mercredi 14 août avec une boulette de 7,9 grammes d’une valeur de Rs 118 500.