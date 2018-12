Rue Alexis de Villeneuve : Un chantier sans fin

Le 31/12/2018 | Par Charlotte Molina | Lu 736

C’est l’histoire d’un chantier sans fin : la rue Alexis de Villeneuve, dans le centre-ville de Saint-Denis, est en travaux depuis le 8 mai. Une intervention sur les différents réseaux d'eaux qui ne devait durer que trois mois. Mais alors que 2019 est à nos portes, les travaux eux, ne sont toujours pas terminés, au grand dam des commerçants.

À la place du trottoir, une immense tranchée à ciel ouvert empêche Ibrahim Cadjee d’ouvrir son magasin de meubles ce matin-là. Au début du mois d’octobre, le commerçant se retrouve obligé de fermer boutique pendant quelques jours.

"J’ai eu un trou béant devant le magasin, ce qui n’était pas prévu puisqu’il y avait eu un accord avec la mairie et le maître d’ouvrage pour que les travaux se fassent la nuit !" explique Ibrahim quelque peu exaspéré.

"Ils ouvrent une tranchée, ils rebouchent, et une semaine après ils reviennent et refont la tranchée, puis la rebouchent à nouveau. […] On ne sait pas du tout quand est-ce que ça va se terminer on est dans le flou total" dit-il. D’autant que les travaux, qui auraient dû prendre fin il y a plus de quatre mois, se sont poursuivis pendant la période des fêtes, un moment charnière pour les commerçants.

​100 000 euros, ce sont les pertes estimées par Christophe Gelly, gérant de la Cave du 60 : "ça a eu pour effet un certain grignotage de notre chiffre d’affaires, à coup de petits morceaux tous les mois depuis le 8 mai".





Christophe s'est impliqué dans le dossier, il a assisté au mois d’avril à la réunion d’information organisée par la mairie : "on nous a expliqué qu’il allait y avoir trois mois de travaux, un mois par tronçon de rue, puis un mois pour remettre à neuf la chaussée et les trottoirs". Mais devant son magasin, la route est toujours cabossée.



La circulation est très difficile dans la rue Alexis de Villeneuve depuis le début du chantier, et le stationnement presque impossible. Alors les clients, même les plus fidèles, évitent la zone selon le caviste.