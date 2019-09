Rues fermées et interdictions de stationner à l’occasion du Festival Réunion métis

Le 26/09/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 72

Afin de permettre le bon déroulement de la manifestation Réunion Métis, organisée les 26, 27, 28 et 29 septembre 2019 sur le débarcadère (ponton et rivage) et sur le quai Gilbert de Saint-Paul, la circulation et le stationnement seront provisoirement réglementés pendant cette période.La circulation et le stationnement seront interdits du 26 septembre 2019 à 6h au 30 septembre à 1h sur :La circulation et le stationnement seront interdits les 26, 27, 28, 29 et 30 septembre 2019 de 17h à 1h sur:Le stationnement est interdit les 26, 27, 28, 29 et 30 septembre 2019 de 6h à 1h sur:Les places du Débarcadère ainsi que les parkings de l’Hôtel Laçay sont réservés pour la manifestation les 26, 27, 28, 29 et 30 septembre 2019 de 6h à 1hIl est notamment interdit temporairement l’accès à la plage, la navigation et mouillage des embarcations à l’occasion du festival Réunion Métis aux abords du débarcadère de Saint-Paul du 26 au 30 septembre 2019.Ci-dessous les arrêtés dans leur intégralité.