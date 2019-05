RunRail : L’Express Réunionnais, participez à la concertation préalable

Le 27/05/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 101

La réponse aux embouteillages croissants En 20 minutes, RunRail reliera Bertin (Saint-Denis) à Duparc (Sainte-Marie). Tout au long du Boulevard Sud, les 10 stations desserviront les principaux centres d’intérêt et équipements du territoire.

La Réunion passe en mode rail RunRail, entre dans la famille du RRTG (Réseau Régional de Transport Guidé). C’est un tramway express, plus rapide qu’un tramway classique. Un moyen de transport moderne et unique à La Réunion.

Performance et haut niveau de service

➜ 10 stations réparties sur moins de 10 km ;

➜ vitesse commerciale de 25 km/h et vitesse de pointe de 70 km/h ;

➜ fréquence de 7,5 minutes en heure de pointe ;

➜ temps de parcours total de 20 minutes ;

➜ amplitude de service entre 5h et minuit ;

➜ fréquentation estimée : 30.000 voyageurs/jour ;

➜ un investissement de 300 millions d’euros TTC.



RunRail Bertin – Duparc : le 1er tronçon du Réseau Régional de Transport Guidé (RRTG)

Sur 150 km entre Saint-Joseph et Saint-Benoit en passant par Saint-Denis et le littoral Ouest, le RRTG offrira aux usagers un service de transport en commun performant, fiable et moderne.



Pour répondre aux forts enjeux de congestion et de développement socio-économique du secteur, le RunRail entre Bertin et Duparc est le 1er maillon de ce réseau. Le RRTG se poursuivra à l’Est et à l’Ouest sur la Nouvelle Route du Littoral.



Les principales étapes réglementaires du projet ° Novembre 2016 à janvier 2018 : études de faisabilité

° Décembre 2018 : lancement des études préliminaires

° Fin mai 2019 : lancement de la concertation préalable

° Septembre 2019 : lancement de la consultation pour le marché de conception réalisation-exploitation-maintenance

° Mi-2020 : désignation du titulaire du marché

° 2020 : finalisation des études et obtention des autorisations

° Début 2021 : début des travaux

° Début 2024 : mise en service



Voyagez Durable !

Ce mode de transport moderne et à faible émission de CO2 sera nettement moins polluant que la voiture individuelle. RunRail sera également connecté à d’autres transports en commun, notamment les futurs téléphériques urbains et le tramway urbain de la Cinor ou encore le réseau Car Jaune.



Un moteur du développement territorial

En améliorant l’accessibilité des principaux pôles urbains et économiques RunRail va renforcer la dynamique de développement du territoire.



Créations d’emplois locaux :

➜ 500 emplois en phase travaux

➜ 80 emplois permanents en phase exploitation



Une concertation préalable ambitieuse

Parce que le projet est attendu et qu’il répond à un véritable besoin du territoire, la Région Réunion construit ce projet d’envergure avec l’ensemble des Réunionnais.



Dans une logique de transparence, la Région a saisi la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). La CNDP a ainsi désigné 2 garantes indépendantes chargées de contrôler le déroulé de la concertation.



La Région a également adhéré à la Charte de Participation du Public qui définit les principales obligations et le cadre de la concertation. Cette démarche facultative, au-delà de toute obligation réglementaire, illustre l’ambition de la Région en matière de concertation citoyenne.



Ateliers, réunions publiques, balades urbaines, … de nombreux temps de rencontres et d’échanges seront organisés dans les prochaines semaines.



Toute personne le souhaitant pourra participer et donner son avis. Rendez-vous pour le lancement de la concertation préalable fin mai !