“S’envoler vers le Rêve…”: Les marmailles à la rencontre du pilote Sébastien Nativel et des footballeurs Valère Germain et Dimitri Payet

Le 11/05/2019 | Par . | Lu 112

Lundi 6 mai, neuf petits saint-paulois, parrainés par l’association 1000 Sourires, ont entamé un périple de 17 jours en métropole. Leur première étape : Marseille et sa région. Ils ont commencé par visiter la base aérienne 701, pour la première démonstration de l’année de la Patrouille de France. Le lendemain, ces petits footballeurs ont pu taper la balle avec des jeunes (U10) de l’Olympique de Marseille, sous l’oeil bienveillant de Valère Germain et Dimitri Payet.

L’aventure continue pour Yannick, Enzo, Mérouane, Mathéo, Samuel, Allan, Anthony, Curtis et Kris. A peine arrivés à Marseille, ils ont eu le privilège d’être invités à la première démonstration de l’année de la Patrouille de France, à la base aérienne 701 de Salon-de-Provence.

Une rencontre inoubliable avec le pilote de rafale Sébastien Nativel et les pilotes de la Patrouille de France

Cette "première des ambassadeurs de l'armée de l'air", se déroule en comité restreint, avant le lancement officiel de la saison des meetings aériens. Les démonstrations se sont enchaînées, dont celle de Sébastien Nativel. Le pilote réunionnais, parrain de l’association, est venu saluer les enfants et répondre à leurs questions sur son métier. “Le message que je retiens, c’est qu’il nous a dit de toujours croire en nos rêves et de tout faire pour les réaliser”, confie Yannick. A l’issue de leur show, les pilotes de la Patrouille de France ont également échangé avec les enfants, ravis de s’approcher de leurs appareils mythiques.

Une visite de Valère Germain et de Dimitri Payet à l’OM Campus

Mercredi, la journée était plus sportive, mais toute aussi forte en émotion. Les petits footballeurs saint-paulois et les jeunes (U10) de l’Olympique de Marseille se sont entraînés ensemble sur la pelouse de l’OM Campus. Ils ont alors vu débarquer deux invités surprise : Valère Germain, attaquant de l’OM et parrain de l’opération, et Dimitri Payet, capitaine de l’OM. Les deux joueurs sont allés à la rencontre des enfants et se sont prêtés au jeu des photos et des dédicaces. Un moment fort pour ces petits footballeurs. “Je tiens à remercier Valère Germain, qui a accepté de parrainer cette opération à l’invitation de son ami Fabrice Abriel, ainsi que Dimitri Payet, qui est venu saluer les enfants, souligne Ibrahim Ingar, président de l’association 1000 Sourires. C’est sûr, les marmailles garderont de beaux souvenirs de cette après-midi avec leurs idoles”.