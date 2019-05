“S’envoler vers le Rêve…” Les marmailles de 1000 Sourires assistent au choc OM/OL au stade Vélodrome

Le 19/05/2019

Le séjour marseillais des neuf marmailles parrainés par l’association 1000 Sourires se termine en apothéose, avec une journée au stade Orange Vélodrome. Arrivés mardi 7 mai en métropole, ces petits saint-paulois ont notamment eu la chance de rencontrer les pilotes de la Patrouille de France et de jouer à l’OM Campus, sous l’oeil bienveillant de Valère Germain et Dimitri Payet. Pour leur dernière journée à Marseille, avant de visiter Paris et sa région, les petits footballeurs ont vécu une journée de rêve au Vélodrome, qui s’est terminée par une victoire de l’OL.

Les aventures de Yannick, Enzo, Mérouane, Mathéo, Samuel, Allan, Anthony, Curtis et Kris continuent en métropole. La journée de dimanche restera sans doute gravée dans la mémoire de ces petits footballeurs saint-paulois.

A la découverte du stade Orange Vélodrome





Des loges, à l’espace presse, en passant par les vestiaires et la mythique pelouse, les neuf petits Saint-Paulois ont pu explorer les coulisses du Vélodrome. Dans les vestiaires des joueurs, ils ont notamment pu s’installer à la place de Balotelli ou Payet. Et surtout, ils ont pu s’approcher au plus près de la mythique pelouse du stade Orange Vélodrome. Au programme de la matinée : une visite du stade Orange Vélodrome, en VIM (Very Important Marmailles), organisée avec l’OM Fondation, fidèle partenaire de l’association 1000 Sourires. Fabrice Abriel, parrain de 1000 Sourires, en a profité pour leur faire part de ses anecdotes. L’ancien marseillais a notamment pu leur faire découvrir les coupes remportées par l’équipe, dont les trophées de champion de France et de coupe de la Ligue, qu’il a pu soulever.Des loges, à l’espace presse, en passant par les vestiaires et la mythique pelouse, les neuf petits Saint-Paulois ont pu explorer les coulisses du Vélodrome. Dans les vestiaires des joueurs, ils ont notamment pu s’installer à la place de Balotelli ou Payet. Et surtout, ils ont pu s’approcher au plus près de la mythique pelouse du stade Orange Vélodrome.

9 petits Réunionnais parmi les 60 000 supporters

Cette même pelouse, les marmailles ont pu l’admirer depuis la tribune Ganay, le soir-même, lors du choc OM/OL. Plus de 60 000 spectateurs s’étaient rassemblés ce soir-là, pour un match déterminant. L’occasion pour les marmailles de voir évoluer sur le terrain des joueurs qu’ils ont pu rencontrer depuis leur arrivée à Marseille. Côté lyonnais, ils ont ainsi reconnu Jérémy Morel, parrain de l’association 1000 Sourires, et côté marseillais, ils ont vu Valère Germain, qui a parrainé leur journée à l’OM Campus, entrer sur la pelouse à la 70e minute, suivi de Dimitri Payet, à la 77e minute. Très concentrés sur le match, ils ont applaudi, crié, chanté, jusqu’au coup de sifflet final. 3-0, l’OM s’incline face à l’OL, mais pour les petits Réunionnais, l’important, ce n’est pas le score. Ce qu’ils retiennent, c’est que “c’était exceptionnel de voir un match comme celui-là en vrai, et pas à la télé !”.