“S’envoler vers le Rêve…” Les marmailles de 1000 Sourires rencontrent Neymar et Mbappé, avant leur sacre au Parc des Princes

Ils en auront fait, des choses exceptionnelles, en 15 jours. Partis depuis le 7 mai pour leur tout premier séjour en métropole, 9 marmailles, parrainés par l’association 1000 Sourires, continuent à vivre un rêve éveillé. Après des moments forts dans le sud de la France, avec la Patrouille de France et les joueurs de l’OM, les enfants sont arrivés à Paris, où ils ont eu le privilège de rencontrer les joueurs du PSG et d’assister à leur entraînement, au centre Ooredoo. Le lendemain, leur billet était pris pour le Parc des Princes, où le PSG a été sacré champion de France pour la 8e fois.

Les neuf petits footballeurs en herbe ont eu la chance de saluer les stars du PSG, des champions du monde Mbappé et Kimpembe, au brésilien Neymar, en passant par Thomas Meunier, parrain de l’après-midi. Le joueur a tout fait pour que les petits réunionnais soit chaleureusement accueillis au centre Ooredoo. A l’issue de l’entraînement, Thomas Meunier est venu répondre aux questions des marmailles sur sa carrière professionnelle. De ses débuts, à 7 ans, à son arrivée au PSG, il y a 3 ans, tous les sujets sont abordés par les enfants, très curieux d’en apprendre davantage sur le métier de joueur professionnel. “Ces moments d’échange avec les enfants, c’est toujours un plaisir”, confie Thomas Meunier, avant de leur dire au revoir.

Feu d’artifice au Parc des Princes

Le lendemain, les enfants étaient heureux de reconnaître le joueur, depuis les tribunes du Parc des Princes. Les petits Réunionnais assistaient au match PSG - Dijon FCO, lors de la 37e journée de Ligue 1 Conforama. Le public était enthousiaste pour le dernier match de la saison, au Parc des Princes. “De toute façon, Paris est déjà champion de France, rappelle Kris, mais j’espère qu’ils vont marquer pleins de buts”. Ce soir-là, ses prières ont été entendues. Dès la troisième minute, Di Maria ouvre le score. Les marmailles exultent ! Et avant même d’avoir eu le temps de se rassoir, Cavani enchaîne avec un second but. La suite, c’est un doublé de Mbappé, à la 36e minute et à la 56e minute. Score final : 4-0. Les tribunes du Parc s’embrasent, puis le feu d’artifice achève d’émerveiller les enfants. La soirée se termine par le sacre des champions de France, qui soulèvent l’Hexagoal, pour la 8e fois.Le grand voyage continue pour les neuf petits Réunionnais. Suivez-les sur Z’infos et également sur la page Facebook de 1000 Sourires https://www.facebook.com/1000sourires/