“S’envoler vers le Rêve…” Match OM/OL : Les marmailles de 1000 Sourires avec les joueurs de l’OL

Le 20/05/2019 | Par . | Lu 146

La découverte de la métropole continue pour les neuf petits saint-paulois parrainés par 1000 Sourires. A Marseille, où ils séjournent depuis le 7 mai, ils ont vécu une rencontre exceptionnelle à l’hôtel de l’équipe de l’Olympique Lyonnais, avant le match OM/OL. Les deux Réunionnais Jérémy Morel et Fabrice Abriel, parrains de l’association 1000 Sourires, étaient réunis pour les enfants, pour un moment d’échange et de partage.

Depuis leur arrivée, il y a une semaine, les VIM (Very Important Marmailles) enchaînent les rencontres et les activités. Ils ont notamment participé à deux journées citoyennes, l’une avec l’armée de l’Air, à la base aérienne de Salon-de-Provence et l’autre avec les marins-pompiers de Marseille, ainsi qu’à une journée sportive à l’OM Campus.



Pour Yannick, Enzo, Mérouane, Mathéo, Samuel, Allan, Anthony, Curtis et Kris, la journée de dimanche restera sans doute un souvenir marquant. Ce jour-là, ils ont pu visiter le stade Orange Vélodrome et rencontrer l’équipe de l’Olympique Lyonnais, avant d’assister au match OM/OL, le soir même.





Les petits footballeurs étaient heureux d’avoir leurs photos avec les joueurs. Parmi eux se trouvait Lucas Tousart, qui a déjà eu l’occasion de participer à des actions avec l’association 1000 Sourires, à La Réunion, en juin 2018. C’est à l’hôtel où toute l’équipe de l’Olympique Lyonnais séjournait, avant la rencontre, qu’ils ont retrouvé Jérémy Morel, parrain de l’association 1000 Sourires. Grâce à lui, les marmailles ont pu faire la connaissance des joueurs de l’OL, avant de les voir évoluer sur le terrain dimanche soir.Les petits footballeurs étaient heureux d’avoir leurs photos avec les joueurs. Parmi eux se trouvait Lucas Tousart, qui a déjà eu l’occasion de participer à des actions avec l’association 1000 Sourires, à La Réunion, en juin 2018.

Les deux Réunionnais, parrains de l’association, réunis à Marseille





“Je tiens à remercier Jérémy Morel, qui a accordé du temps aux enfants le jour d’une rencontre décisive pour son équipe, ainsi que Fabrice Abriel, qui est venu ici passer plusieurs jours avec les marmailles, pour leur plus grand bonheur. C’est un privilège pour nous d’avoir nos deux parrains réunis, souligne Ibrahim Ingar, parrain de l’association 1000 Sourires. Grâce à eux, L’entraîneur de l’OL, Bruno Génésio, est également venu passer un moment avec les enfants. Jérémy Morel et Fabrice Abriel ont ensuite proposé une session questions/réponses aux enfants, qui ont joué les journalistes. Un beau moment de complicité avec les deux Réunionnais, parrains de l’association, réunis à Marseille.“Je tiens à remercier Jérémy Morel, qui a accordé du temps aux enfants le jour d’une rencontre décisive pour son équipe, ainsi que Fabrice Abriel, qui est venu ici passer plusieurs jours avec les marmailles, pour leur plus grand bonheur. C’est un privilège pour nous d’avoir nos deux parrains réunis, souligne Ibrahim Ingar, parrain de l’association 1000 Sourires. Grâce à eux,