SDIS: Préavis de mouvement social à venir pour absence de dialogue

Le 31/08/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 183

Depuis plus d'un an, un conflit et une demande de dialogue s'enlisent entre les Sapeurs-Pompiers Professionnels exerçant en métropole, qui souhaitent rentrer au peï et le Sdis de La Réunion.S’estimant en sous-effectifs, les syndicats avaient en effet déposé un préavis de gréve au mois de juin, histoire de tirer la sonnette d’alarme. Histoire aussi, de défendre ce service public mais celle-ci n'a duré qu'une journée. Le collectif de ces sapeurs-pompiers Retour Pei détenant des Critères d'Intérêts Moraux et Matériels (CIMM) 974 avait proposé un plan pluriannuel de recrutement de ces hommes du rang et sous-officiers sur plusieurs années afin de palier aux départs à la retraite et au manque d'effectifs journaliers tout en recrutant les 65 lauréats du concours de sapeurs-pompier professionnel organisé en 2018 à La Réunion.Contacté ce jeudi 29 août, le collectif de Sapeur-Pompier Professionnel souhaitant rentré sur leur ile a expliqué qu’il avait envoyé une lettre au cours de la semaine à l’ensemble des députés de La Réunion, notamment ceux et celles qui ont prôné la circulaire CIMM relative à la mobilité des fonctionnaires vers l'Outre-Mer afin de leur proposer une rencontre et un dialogue."C’est une demande qui est issue de notre collectif. On aimerait parler avec eux afin d’évoquer notre quotidien, pour qu’ils comprennent ce qu’il se passe dans la tête de ces Sapeurs-Pompiers qui subissent un mal-être quotidien pour retrouver leurs familles lointaines. Ces sapeurs-pompiers vont mal, des signaux de détresse ont pourtant été envoyées au SDIS depuis plus d'un an sans réponses concrètes. Le mal être continue, maintenant, on attend les réponses légitimes à ces demandes de mutation."