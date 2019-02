SDUCGR-FSU : Dysfonctionnements du dialogue social au Département

Nous vous rappelons que nous avons signés une charte de dialogue social que vous avez bien voulu étendre aux syndicats non-représentatifs de votre collectivité. Car il est important pour vous, d’écouter et d’entendre des doléances des personnels. Bien même, vous avez bien voulu mettre en place une plateforme d’écoute à leurs intentions.Notre fédération Syndicale Unitaire s’inscrit parfaitement dans cette démarche, rappelée dans votre lettre mensuelle de décembre 2018, car comme le soulignez, vouloir accorder une grande importance aux élections professionnelles, témoignage d’une vie sociale et syndicale, dynamique et vivace au sein de la collectivité. Au vu des élections professionnelles de décembre 2018, nos collègues nous ont élu et mandaté pour siéger dans les instances et défendre leurs droits.A ce titre, nous constatons que la déclinaison de celle-ci ne se reflète pas au niveau de vos services et particulièrement à la Direction de l’Éducation. Nous ne sommes pas le seul syndicat à le constater et bientôt une audience intersyndicale vous sera demandée afin de vous exposer nos griefs et de vous faire remonter les doléances et le mal-être des personnels.Pour rappel, le respect doit être mutuel car vos collaborateurs et les agents ont la charge de mettre en œuvre des missions de service public dans l’intérêt des usagers, qui plus est, financés par l’argent des contribuables. Le mouvement des gilets a rappelé la nécessite d’avoir des interlocuteurs afin de bâtir ensemble ce dialogue social avant qu’un conflit ne perdure.- Nous vous demandons vouloir appliquer l’équité quand il s’agit du règlement interne en date du 30 mars 2018 approuvé par votre collectivité. Un dossier est en souffrance et un autre en constitution.- Nous vous demandons de rappeler l’importance du dialogue social, tel que vous le souhaitez, à vos cadres dans le respect des accords de Bercy ainsi que du respect des droits et obligations liés aux statuts de nos collègues. Toute mesure doit être prise dans le respect des procédures qui s’y affèrent..Cependant, nous tenons à souligner, l’investissement de la collectivité en faveur des personnels et l’implication de la Vice-présidente chargée de l’Éducation, contribuant ainsi à la réussite des élèves et l’accompagnement des agents dont elle a la charge.C’est pour cela que nous demandons de bien vouloir nous accorder une audience intersyndicale après le 25 mars 2019 en fonction de votre agenda afin de vous exposer ces situations.Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président, nos respectueuses salutations.Léandre BILLAUD, Secrétaire départemental SDUCGR-FSU.