SHLMR : Une agence de proximité 100% digitale inaugurée

Le 16/08/2019 | Par Zinfos974 | Lu 178

"Une agence de proximité 100% digitale qui facilite les démarches du locataire, crée du lien social et accompagne ses clients dans l’autonomie numérique", indique la SHLMR dans son communiqué.



La Société d'Habitations à Loyer Modéré de la Réunion a lancé sa première Agence Digit’AL de La Réunion. Une agence totalement numérique qui permet au client d’accomplir ses démarches locatives, de recevoir des conseils, de participer à des ateliers pour acquérir une autonomie digitale et ainsi être prêt pour les évolutions numériques futures de l'organisation. La SHLMR a choisi le quartier "Les Gaspards" à Sainte-Marie pour lancer cette expérimentation primée en 2018, par le Fond d’Innovation d’Action Logement Immobilier (ALINOV) dans la catégorie innovation sociale.



Le quartier "Les Gaspards" à Sainte-Marie comme lieu d’expérimentation



Ce n’est pas par hasard que le quartier "Les Gaspards" à Sainte-Marie a été choisi pour expérimenter l’Agence Digit’AL. Ici, il n’y a plus d’agence depuis 1 an, peu d’activités pour les locataires et de nombreux besoins sociaux. L’Agence Digit’AL est ouverte depuis 3 mois maintenant. Dans cet espace, les locataires ont à leur disposition les différents services de la SHLMR en libre-service (encaissement,

mise à jour des informations, dépôts de réclamations, prise de rendez-vous). Cette agence de proximité leur permet désormais d’accomplir toutes leurs démarches au moment qui leur est le plus favorable. Autonomie et gain de temps, c’est ça qu’apporte le numérique aujourd’hui !



Pour la SHLMR, offrir de nouveaux services numériques ne pouvait être déconnecté de l’accompagnement humain. Cette Agence Digit’AL a été pensée pour que le client en soit le pivot central. Grâce au relais de partenaires mis en place par la SHLMR, le locataire peut aujourd’hui, en plus de réaliser ses démarches locatives, accéder aux sites internet ou suivre des ateliers organisés par la CAF, le Pôle Emploi, les Impôts et les autres partenaires institutionnels. Des ordinateurs, des tablettes et des salles de réunion sont à disposition des associations et des partenaires pour qu’ils puissent venir à la rencontre des clients.



Un accompagnement aux outils numériques et du lien social



L’Agence Digit’AL a également été pensée pour être un centre de formation aux technologies du numérique avec des salles de formations totalement équipées ainsi que des parcours pédagogiques dédiés animés par des associations locales comme l’Association WEBCUP et l’Association KAFKILTIR. De nombreux ateliers sont prévus tout au long de l’année : cours d’informatique pour les seniors, écriture de CV en ligne, aide aux démarches numériques, etc. L’objectif premier : accompagner les locataires sur le chemin de l’autonomie numérique. Le partenariat de la SHLMR avec les associations locales est nécessaire, car il permet plus de proximité et développe un lien social incontestable.



Une expérimentation qui sera dupliquée à La Réunion et sur le territoire Métropolitain



Le groupe Action logement, à travers son Fond d’Innovation d’Action Logement Immobilier (ALINOV), entend soutenir les innovations techniques, servicielles, sociales ou managériales proposées par les territoires. Présenté en 2018, le projet réunionnais d’Agence Digit’AL a été sélectionné parmi les nombreux projets venant des 4 coins de France. Il a reçu un soutien financier conséquent à hauteur de 200 000€ afin d’être déployé. Au bout de deux ans, si l’expérimentation réunionnaise est concluante, l’Agence Digit’AL sera déployée sur plusieurs territoires de La Réunion et de la métropole.