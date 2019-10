(Pierrot Dupuy) SIDELEC: Quand Christophe Annette couvrait un employé qui a détourné plus de 620.000€

Le 29/10/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 80

Le SIDELEC (Syndicat intercommunal d’électricité de La Réunion) a été victime depuis le milieu des années 2000 et jusqu'en 2008 d’une vaste escroquerie pour un préjudice de plus de 420.000 euros, certains parlent même de 620.000 euros, de la part de l’entreprise SRE (Société des Réseaux Electriques) dirigée par Thierry Defondaumière.

Le tout avec la complicité d’un employé du SIDELEC, un certain Roxann Viranaïcken, qui avait déclaré des travaux effectués, ce qui avait permis leur paiement, alors qu’ils n’avaient même pas commencé !

Détail troublant : certains supérieurs de Roxann Viranaïcken s’étaient étonnés des procédures anormales dont bénéficiait l’entreprise SRE. A chaque fois, ils s’étaient vu rappeler de façon hautaine, voire insultante par ce dernier, qu’il était « un protégé de Christophe Annette », le directeur général des services du SIDELEC de l’époque, et accessoirement fils du maire de Saint-Denis. Christophe Annette est actuellement directeur de la communication à la CINOR.

Le SIDELEC était à l’époque présidé par Daniel Alamelou et le directeur général des services était Christophe Annette.



Avec ce duo aux commandes, le SIDELEC a beaucoup travaillé avec l’entreprise SRE de Thierry Defondaumière, avec une accélération au fil des années : 194.000€ en 2006, 129.000€ en 2007, 528.000€ en 2008, pour arriver à… environ 7,5 millions en 2010 ! Comme le prouve le document ci-dessous :





Les premières difficultés apparaissent officiellement en 2008 tant sur les délais de réalisation des travaux que sur la qualité des prestations. Mais surtout, de nombreux travaux sont payés alors même qu’ils n’ont pas commencé.



"Aucune rigueur dans le suivi des travaux"



Le 22 avril 2014, Maurice Gironcel est élu président en lieu et place de Daniel Alamelou. Il découvre la situation catastrophique et demande aux différents cadres du SIDELEC de lui faire une note sur la façon dont ils ont vécu cette affaire.



Dans un document rédigé en novembre 2014 par le directeur financier, et que nous avons pu nous procurer, il est écrit noir sur blanc que, pour la période avant 2008, le syndicat intercommunal "n’avait aucune rigueur dans le suivi des travaux" et "aucun dysfonctionnement ni critique n’était consigné dans les dossiers des entreprises de travaux". Difficile dans ces conditions de savoir si les travaux avaient été correctement effectués ou pas.



En 2008, toujours selon le directeur financier, le comptable public intervient pour reprocher au SIDELEC de ne pas respecter les clauses des marchés avec les entreprises et demande au président Alamelou "de respecter les dispositions du code des marchés publics, avec plus de transparence et de rigueur dans l’exécution des marchés".



Remarque d’autant plus surprenante que le métier de base de Christophe Annette, le directeur général des services, était justement… contrôleur de gestion !



Des travaux payés alors qu’ils n’ont même pas commencé



C’est alors que contraint et forcé, Christophe Annette a dû mettre en place des procédures de contrôle plus sévères qui ont permis à un bureau d’études de découvrir que plusieurs marchés avaient été payés intégralement, alors que les travaux n’avaient même pas commencé.



Il en était ainsi pour l’opération Kaz Natur à l’Etang-Salé d’un montant de 89.760,19€, de celles de la SCCV Résidences Océanes à Saint-Leu pour des montants de 39.395,67€ et 36.504,95€, et de la déchetterie de Saint-Leu pour 36.504,95€. Dans ce dernier cas, seuls 92% de la facture avaient été réglés alors que là aussi, les travaux n’avaient pas démarré.



Point commun entre tous ces chantiers : c’est à chaque fois Roxann Viranaïken qui avait certifié que les travaux avaient été effectués, alors qu’ils n’avaient même pas commencé.



Un ancien employé de la mairie de St-Leu



Mais qui était donc ce Roxann Viranaïken ? C’est Erick Mc Kay, le directeur financier du SIDELEC, qui nous l’apprend dans sa note adressée en 2014 au président Gironcel : "Roxann Viranaïken a été embauché comme contractuel le 1er septembre 2008, pratiquement au même moment où la société SRE contractualisait avec nous pour un marché à bons de commande travaux sur le secteur de Saint-Leu et l’Etang-Salé".



La suite est très intéressante : "M. Viranaïken nous a été recommandé par la commune de Saint-Leu (NDLR : dont le maire était à l’époque Thierry Robert) où il travaillait anciennement".



"Je suis protégé par Christophe Annette"



Encore plus étonnant… Selon Erick Mc Kay, Roxann Viranaïken rendait "compte des résultats à M. Christophe Annette, alors DGS, sans même passer par son supérieur hiérarchique, M. Bruno Damour en tant que directeur des services techniques" !



Cette complicité avec Christophe Annette prend une tout autre ampleur quand, quelques lignes plus loin, Erick Mc Kay révèle qu’il arrivait parfois à Roxann Viranaïken de venir au siège de Saint-Denis "emmener directement les situations (NDLR : factures) de l’entreprise SRE".



« Contente toi de payer »



Et lorsque le directeur financier lui faisait des réflexions sur "le délai très court qui lui était nécessaire pour les valider après l’émission du bon de commande correspondant", il lui rappelait avec arrogance "qu’il était protégé et que si j’avais quelque chose à redire, j’avais tout loisir d’aller me plaindre auprès de M. Christophe Annette".



Erick Mc Kay savait que c’était vrai puisque le même Christophe Annette lui demandait régulièrement de payer "encore plus vite les situations de la société SRE quand j’essayais de lui faire comprendre qu’il était matériellement impossible pour M. Viranaïken de valider à près de 95% une situation émise le lendemain de la diffusion d’un bon de commande" (voir document ci-contre).



"Contente-toi de payer", lui rétorquait alors Christophe Annette, selon le document que nous avons en notre possession !

