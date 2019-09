SNALC: Soutien au proviseur agressé du lycée Horizon

1. République le 21/09/2019 10:15



Écarter la violence, d’où qu’elle vienne, sous toutes ses formes – elle n’est en aucune façon révolutionnaire – au niveau individuel ou collectif, est le chemin qu’il faut emprunter, et ce quelles que soient les situations, quelles que soient les revendications… y compris pour des jeunes qui y voient avant tout un moyen d’exister. Mais il appartient aux enseignants, et à tous les éducateurs, de donner du contenu à la valeur dialogue : ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est profitable aux jeunes ne se décrète pas d’en haut, tout doit être construit entre les parties prenantes, même si c’est difficile et si l’entreprise demande du temps.