SNSM de St-Gilles: Le dialogue renoué, bientôt la reprise pour les sauveteurs en mer

Le 20/01/2020 | Par Bérénice Alaterre | Lu 285

La visite du vice-président de la SNSM aux trois stations de La Réunion a débloqué la situation de celle de Saint-Gilles, à l'arrêt depuis le 30 novembre dernier.

Les bénévoles de la station SNSM vont pouvoir d'ici peu reprendre la mer, après plus d'un mois et demi d'arrêt, dû essentiellement à une communication défaillante entre le siège parisien de l'association et les bénévoles de terrain. L'histoire des gilets de sauvetage périmés avait conduit à des démissions en série , empêchant le fonctionnement normal de la station.Pourtant, les bénévoles avaient participé à une opération de recherche, sur terre, lundi soir dernier, à l'appel du CROSS, et avaient hâte de reprendre du service en mer, ayant repris les entrainements le même jour. Le problème des gilets périmés étant réglé depuis le 6 janvier (ils avaient été révisés par Unimar), seul manquait un nouveau président de station. Alors qu'un président, un trésorier et un secrétaire avaient été élus démocratiquement mi-décembre, le siège parisien refusait de valider le nouveau bureau. C'est dans ces conditions houleuses que le vice-président Bruno Baraduc a rendu visite aux bénévoles de la station saint-gilloise samedi matin, une réunion attendue, qui a permis de renouer le dialogue.Le vice-président a en effet admis que le siège avait commis des erreurs de communication, faisant l'annonce d'une grande concertation à venir de l'ensemble des bénévoles de la SNSM quant au fonctionnement de la SNSM. Y sera posé le problème de la place des bénévoles au sein de l'association, sachant qu'ils ne peuvent pour l'instant pas y adhérer, et que les décisions sont verticales, comme pointe le rapport au Sénat. Ces annonces ont grandement satisfait les sauveteurs en mer de Saint-Gilles, qui n'attendent plus que la validation officielle de leurs élections pour pouvoir reprendre la mer. Une validation qui devrait arriver très vite, le vice-président ayant émis un avis favorable.