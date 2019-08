SODIAC : Les gros mensonges de Philippe Naillet

Le 14/08/2019 | Par Pierrot Dupuy | Lu 69

Suite à nos révélations du jeudi 25 juillet dernier sur le licenciement en 48 heures de Jean-Claude Pitou et la vente de la SODIAC à CDC Habitat , le PDG de la SODIAC, Philippe Naillet, est allé s'épancher le lendemain dans les colonnes de nos confrères du Quotidien.Sur une pleine page, il n'a pu que confirmer nos informations, même s'il a essayé de les "habiller" de façon à les rendre moins embarrassantes pour la municipalité.Et, à force de vouloir trop bien faire, il a fini par dire... de gros mensonges.

1.200 logements en 5 ans? Diantre ! Regardons cela de plus près...Renseignements pris, on ne trouve que 6 opérations représentant un total de... 382 logements ! En cinq ans !On est bien loin des 1.200 logements annoncés !Y a vraiment pas de quoi être fier...