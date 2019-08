SODIAC : Zinfos lance un défi à Philippe Naillet

Lors du conseil d'administration du vendredi 9 août dernier, Philippe Naillet a affirmé devant les administrateurs, je le cite, que la presse mentait.Quand il dit "la presse", comprenez Zinfos puisque nous sommes les seuls à avoir évoqué les dysfonctionnements internes de la SODIAC.Or, nous n'avons évoqué que quatre éléments jusqu'à maintenant. Je dis bien jusqu'à maintenant car d'autres révélations sont à venir.Nous avons d'abord parlé d'un énorme trou dans les finances de la SODIAC. Ce n'était pas un mensonge puisque Philippe Naillet a évoqué un "problème de trésorerie" évalué à 7 millions d'euros lors du conseil d'administration de vendredi dernier, avant que son directeur financier ne le corrige et n'évoque 14 millions. Avant qu'il ne soit lui-même démenti par l'administrateur représentant de la Caisse des Dépôts et Consignations qui a lui parlé d'un trou de 16 millions.Donc, sur ce point, Zinfos n'avait pas menti.Nous avons ensuite évoqué que le directeur général délégué de la SODIAC avait dû présenter sa démission après que Gilbert Annette ait été informé de l'ampleur du désastre. Ou fait mine de le découvrir car on imagine mal comment il aurait pu ne pas être au courant d'un trou de 16 millions d'euros dans une SEM dans laquelle la mairie et la CINOR sont largement majoritaires...Ce fait lui aussi ne peut être contesté puisque Jean-Claude Pitou a bel et bien été viré en 48h comme nous l'avions indiqué et qu'il a depuis réintégré son corps d'origine au Département.Nous avons encore annoncé que la SODIAC allait être vendue à la CDC Habitat, comme la SIDR.Ce fait ne peut être démenti puisque Philippe Naillet lui-même a évoqué, toujours lors du CA de vendredi, la nécessité d'un "adossement" de la SODIAC à une autre structure, adossement qui sera présenté aux administrateurs début 2020. Dans un article en date du 31 juillet dernier , nous vous révélions que le projet était à l'arrêt.Nous annoncions que l'hôtel n'avait toujours pas trouvé preneur, pas plus que la grande surface et la galerie commerciale qui doivent y prendre place, que les logements n'étaient pas financés et que les négociations avec le groupement SBTPC/GTOI étaient dans l'impasse, la SODIAC ayant prévu un budget de 130 millions d'euros alors que le groupement ne veut pas descendre en dessous de 170 millions.Bizarrement, alors même que le Quadrilatère Océan est de loin le plus gros projet porté par la SODIAC, ce point n'a pas été abordé lors du conseil d'administration de vendredi. Malgré la question d'une administratrice.Puisque c'est le seul point sur lequel il ne s'est pas encore exprimé, nous lançons donc un défi à Philippe Naillet.Nous le mettons au défi, par tout moyen à sa convenance (conférence de presse, communiqué de presse) de nous donner les noms de la chaine qui va prendre l'hôtel, de celle qui va gérer la grande surface, de nous montrer l'accord signé avec le groupement en ce qui concerne les travaux pour un montant entrant dans l'enveloppe prévue, celui de l'acheteur de la galerie commerciale. Et enfin de nous garantir, preuves à l'appui, que les financements ont été trouvés pour tous les logements.Dernier point : nous avions également annoncé que, pour des raisons strictement liées aux prochaines élections municipales, Gilbert Annette allait tenter de faire croire aux Dionysiens que les travaux avaient démarré en demandant à des entreprises de faire travailler quelques engins sur le chantier. Nous avons eu la surprise de voir, il y a quelques jours, quelques pelles mécaniques s'activer sur le périmètre du Quadrilatère.La messe est dite...