[SONDAGE] Quelle est la commune réunionnaise la plus agréable à vivre ?

Le 25/01/2020 | Par Zinfos 974 | Lu 2222

C’est un palmarès* inédit que l’association « villes et villages où il fait bon vivre » vient tout juste de publier. Basé sur 182 critères officiels (en grande partie fournis par l’Insee), ce classement des communes les plus agréables aura demandé deux ans de travail.



De nombreux éléments sont pris en compte : la qualité de vie, la sécurité, les transports, les commerces et services, la santé, l’éducation, les sports et loisirs, et la solidarité. Les résultats qui en découlent sont donc fort intéressants … si ce n’est que les communes d'outre-mer sont les grandes oubliées de ce classement.



Parce que nous avons envie de connaître votre avis sur les villes réunionnaises, nous avons décidé de vous proposer de voter pour votre commune préférée à l'aide d'un sondage. Alors, laquelle trouvez-vous la plus agréable à vivre ?