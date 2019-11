SYDNE : C’est parti pour l’économie circulaire, la création de valeur et d’emplois

Le 21/11/2019 | Par Zinfos974 | Lu 363

[Publireportage] Le SYDNE, Syndicat Intercommunal de Traitement des Déchets du Nord et de l’Est est en charge depuis 2015 du service public de Traitement des Déchets Ménagers et Assimilés pour le compte des usagers du territoire nord-est de La Réunion. Il développe actuellement les futures filières de traitement des déchets en visant à mettre en œuvre à courte échéance une stratégie de traitement multi filières des déchets qui soit pérenne et durable. Une véritable économie circulaire, créatrice d’emplois et de valeur.

Une volonté d’en finir avec le tout enfouissement



Les objectifs du SYDNE sont clairs et visent à sortir du mode de traitement actuel par « tout enfouissement », obsolète et sans valorisation, et contribuer au MIX énergétique de La Réunion par la valorisation de nos déchets. Le contexte actuel encourage clairement à un changement de pratique. Jusqu’à présent principalement basé sur un traitement par « tout enfouissement » (mise en décharge des Ordures Ménagères Résiduelles et des Encombrants), notre mode de gestion des déchets va évoluer très prochainement, dès 2020.





Une nouvelle vision du traitement des déchets ménagers : réemploi et recyclage



Cette nouvelle vision du traitement des déchets ménagers permettra de respecter les enjeux hiérarchisés de développement durable de la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte.



Le réemploi et le recyclage des déchets est la priorité. Il s’agit d’assurer une valorisation matière et énergétique des déchets valorisables, et d’enfin éliminer les déchets ultimes non valorisables, par enfouissement.



Cette conception portée par le SYDNE permettra également de maitriser les coûts de la nouvelle stratégie de traitement de déchets, qui sont portés par l’usager final. Le contexte fiscal va dans le sens de cet abandon du tout enfouissement et passe par de la valorisation.



En effet, la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) relative au stockage des déchets connaitra une augmentation très importante : actuellement de 18 €/t pour le SYDNE, elle pourrait évoluer jusqu’à 48,75 €/t en 2025 (+37%/an) avec l'abattement Dom de 25%. A contrario, la valorisation électrique des déchets à la Réunion prévoit une exonération de TGAP.