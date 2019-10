Sabrina Stanley remporte la Diagonale des Fous 2019 chez les femmes

Le 19/10/2019 | Par N.P | Lu 1442

Elle est la première femme à franchir la ligne d'arrivée de la Diagonale des fous 2019. Sabrina Stanley est arrivée au stade de la Redoute ce samedi aux alentours de 5 heures.



La sportive américaine a dévalé les 166 km de course et les 9611 mètres de dénivelé positif en 30 heures et 49 minutes. Une belle performance récompensée par des applaudissements bien mérités, certes moins nombreux que les messieurs qui ont arrivent à Saint-Denis à une heure raisonnable.



Ce dimanche, la traileuse se verra remettre une médaille lors de la traditionnelle cérémonie de remise des prix qui se tiendra juste après l'arrivée du dernier finisher.



L'an dernier, la première féminine était la Paloise Jocelyne Pauly, arrivée après 28 heures et 56 minutes d'effort.