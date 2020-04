Saïd Larifou et un collectif d’avocats africains veulent porter plainte contre les propos racistes de médecins français

Le 04/04/2020

Plusieurs avocats africains de tout le continent se sont constitués en collectif pour déposer une plainte après les propos racistes de médecins sur LCI.





L’affaire n’en finit pas de faire polémique en France. Jeudi 2 avril, lors d’un débat sur la chaîne d’info en continu LCI, Jean-Paul Mira, chef de service à l’hôpital Cochin à Paris, a proposé à Camille Cocht, directeur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche scientifique (INSERM) de réaliser des tests de vaccins contre le coronavirus sur le continent africain.



Ces propos odieux ont suscité une vive polémique. Depuis, les réseaux sociaux ne cessent de s’agiter suite à ces déclarations. Associations et politiques condamnent ces propos.



Mais certains ne comptent pas en rester là. Un collectif d’avocats africains s’est formé pour déposer plainte afin de faire condamner les auteurs. Parmi les plaignants, on retrouve Me Saïd Larifou, ancien avocat au barreau de Saint-Pierre et actuel opposant politique aux Comores.



Voici le communiqué du collectif :

COLLECTIF DES AVOCATS AFRICAINS CONTRE LE RACISME ET LES ESSAIS CLINIQUES EN AFRIQUE DU VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS



Les déclarations d'indignation et de condamnation des propos haineux et racistes prononcés sur la chaine française d'informations LCI, par les Professeurs Camille LOCHTE et Jean Paul MIRA sur leur souhait de faire des essais cliniques en Afrique du vaccin du Coronavirus sont générales et mobilisent toutes les sensibilités africaines



De tels propos et considérations haineux qui stigmatisent les africains ou d'autres groupements humains et sociaux ne doivent plus se tenir , ils sont intolérables en ce nouveau millénaire et doivent , de ce fait, être condamnés sévèrement .



Aussi , Nous , Maître Brahim BOUDERBALA , Bâtonnier de l'ordre National des avocats de Tunisie , Maitre LARIFOU , Avocat au Barreau de Moroni -Comores , Me Dick Christophe SUI WA , avocat au barreau de l’Île Maurice , Maitre Yassine YOUNSI , avocat au Barreau de Tunisie, agissant en sa qualité du President de l’association Tunisienne des jeunes avocats , Maitre Eric Marcel RAZAFIMAHEFA , Avocat au barreau de Madagascar , soutenons et souscrivons à l'initiative et les actions engagées par nos confrères , Maitres Mourad ELAJOUTI et Said MAACH , avocats au barreau de Casablanca , membres du Club des Avocats au Maroc , qui entendent saisir les tribunaux pour obtenir condamnation des auteurs de ces propos qui stigmatisent le continent africain en des termes méprisants et inacceptables .



Le Collectif des avocats africains, constitué par les premiers signataires du présent communiqué, est une réaction à l’ampleur et l'urgence de l'enjeu à la fois humain car il est question de la dignité des populations africaines qui refusent de voir des essais cliniques des vaccins du Coronavirus pratiqués en Afrique , prenant les africains comme des cobayes de ces tests , mais aussi et surtout de mettre en échec, par des actions judiciaires, toutes les initiatives menées avec l'accord des gouvernements pour effectuer des essais sur le continent en l'absence du contrôle et la direction des scientifiques africains. La vigilance et l’ ampleur de la mobilisation citoyenne au niveau du continent africain placent les Etats Africains face à leur responsabilité historique car, désormais , ils doivent incarner et assumer , eux aussi , cette nouvelle prise de conscience africaine. Le collectif , fédération des avocats africains, agit pour mettre fin à la stigmatisation de notre continent.



Casablanca, 03 Avril 2020