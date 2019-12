Saint-André : Il menace son frère et termine l’année en prison

Le 31/12/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 853

Un Saint-Andréen était condamné hier à passer le réveillon du 31 décembre derrière les barreaux pour avoir menacé son frère avec un couteau.



C’est une banale histoire de main sale dans une marmite carri qui a viré à la bagarre entre le quadragénaire et ses deux frères ce vendredi, comme l’explique le Quotidien. La fratrie en vient aux mains et leur mère reçoit également un coup de coude dans la confusion.



Le quadragénaire prend d’abord la fuite avant de revenir avec un couteau et de menacer l’un de ses frères. Face au tribunal, il assure pourtant être revenu les mains vides. Pas convaincu par sa version des faits, il écope de 12 mois de prison dont 6 avec sursis.



Une 15ème condamnation à ajouter à son casier pour bien commencer la nouvelle année.