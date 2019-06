Saint-André: Le conflit de voisinage finit devant la cour d'appel

Le 27/06/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 454

Ils terrorisent les habitants du quartier depuis des années. En tout cas, c’est ce qu’affirme la partie civile et les témoins dans cette affaire de violences à Saint-André.



J.P et F.R, oncle et neveu, tous deux la cinquantaine, sont en effet pris dans un conflit de voisinage avec une autre famille depuis au moins 9 ans.



Jugés en appel ce jeudi à Saint-Denis, les deux hommes nient les faits. Ils sont accusés d’avoir jeté des galets sur les voisins alors qu’ils dînaient, le soir du 11 décembre 2017. Eux fêtaient un baptême au domicile familial. Deux filles avaient été touchées. L’une d’elle, âgée de 6 ans, avait été blessée à la cuisse, lui valant 3 jours d’ITT. Le père de famille a donc porté plainte.



Car ce ne serait pas le premier incident. La première plainte de la partie civile remonte à 2011 pour insultes et dégradations. En 2014, il s’agissait de coups de poing à la sortie d’une séance de médiation au palais de justice. Les médiations et conciliations n’ont donc pas fonctionné. Les prévenus avaient même installé une caméra pour observer les mouvements des voisins dans le chemin qu’ils partagent.



Un comportement "insupportable" selon d’autres voisins. Mais sur ce coup là, l’incident des galets, les deux hommes ont cherché à démontrer que leur implication était impossible. J.P reproche d’abord à son voisin de faire trop souvent appel aux forces de l’ordre puis l’accuse d’avoir jeté lui-même les galets. Quant à F.R, il aurait été chez sa copine.



La procureure, qui a rappelé qu’il ne fallait pas prendre les conflits de voisinage à la légère – certaines affaires finissant devant la cour d’Assises – a requis 6 mois de prison à l’encontre de F.R et un an pour J.P. Le délibéré sera rendu le 22 août.