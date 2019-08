Saint-Benoît : Instable, il s’attaque aux personnes vulnérables

Le 09/08/2019 | Par Soe Hitchon - soe.hitchon@zinfos974.com | Lu 861

Une habitante de Saint-Benoît était assise devant la télé chez elle le soir du 8 juillet dernier. Un homme force alors la porte et lui demande de l’argent. Elle n’en a pas. Il la frappe à coups de poing et de pied au visage et sur le corps. La dame de 58 ans s’écroule. C’est son voisin qui fera fuir l’agresseur.



Devant le tribunal correctionnel ce vendredi, Mathieu P. ne nie pas les violences. Il affirme néanmoins qu’il n’a ni forcé la porte ni demandé d’argent. "Pourquoi alors ?" demande la présidente. Il cherchait son gendre avec qui il s’était "chamaillé dans le chemin".



Mais le gendre de madame ne vit pas chez elle. Et Mathieu P. a des antécédents : un casier judiciaire lourd qui compte des condamnations pour vol avec violences, notamment des violences sur des personnes vulnérables et âgées. Ayant eu une enfance difficile, cet homme de 29 ans sous tutelle souffre de troubles mentaux engendrés par l’alcool et devrait suivre un traitement. Mais pas totalement fou non plus, car il sait qu’il vaut mieux s’en prendre à plus faible que soi. Il a été condamné à deux ans de prison, dont un an avec sursis.