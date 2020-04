Saint-Benoît dresse son premier bilan de la crise

Depuis le début du confinement il y a un mois, la commune s’est adaptée pour répondre à la situation. La mairie tente de lutter à la fois contre le coronavirus et la dengue.





Depuis le 1er jour du confinement, la municipalité a mis en place une cellule de crise pour gérer la pandémie de Coronavirus. Composée des élus, des directions générales, du cabinet du maire et des responsables de services, la cellule se réunit chaque semaine pour faire le point et proposer des actions à engager. La première décision fut de fermer tous les établissements recevant du public.



Afin d’assurer la continuité des services, la commune a dressé un Plan de Continuité d’Activité (PCA). Le personnel indispensable à la gestion de la crise est mobilisé (police municipale, direction générale, cabinet/communication, standard, etc…). Le télétravail a été organisé quand cela était possible. Les autres agents communaux sont placés en Autorisation Spéciale d’Absence (ASA), conformément aux préconisations de la Direction générale des Collectivités Locales.



Le 8 avril, le maire a déclenché le Plan Communal de Sauvegarde (PCS). Ce dernier permet de mobiliser l’ensemble des moyens humains et matériels de la collectivité pour garantir la mise en place de différentes mesures. Par ce biais, l’équipe municipale a pu organiser l’accueil des enfants de soignants, la distribution de colis alimentaires et paniers fraîcheur. Un soutien aux services de secours et de soins a été instauré, de même que la mise à disposition de logements pour la revoir les passagers en quarantaine.



Côté économie, le marché couvert a été rouvert avec conditions d’accès réglementées. Des mesures en faveur des agricultures, forains, entreprises et associations ont été décidées. Le maire a notamment décidé l’annulation des redevances des forains pour la période d’inactivité, la mise en place d’un accompagnement pour les procédures de chômage partiel pour les associations. La cellule de crise a également proposé aux acteurs économiques de développer la vente ambulante dans les quartiers.



Enfin, le territoire n’étant pas épargné par la dengue, des renforts ont été obtenus afin de lutter contre le développement des gîtes larvaires.