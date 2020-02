Toutes mes condoléances à la famille.... courage à vous tous. Une pensée aussi aux équipes et aux élèves de St-Charles dans ce moment compliqué.

Quel drame pour la famille.....et pour tout le collège....sourie a la famille et à l enseignante ou l enseignant....

Drame imprévisible . Courage à la famille, élèves et l'équipe pédagogique de Saint Charles

6. Thomas GILBERT le 03/02/2020 14:13



Il faudra bien qu'un jour on se penche sur l'ineptie de faire du sport sur du goudron en été. Ce produit emmagasine la chaleur et la restitue, soit plus de 50 ° en plein cagnard au niveau du sol. Ce n'est pas la première fois que ça arrive.