Commentaires (34)

1. francais le 16/12/2018 08:14

mon pauvre Gilbert il ne sait plus comment faire pour administrer st Denis

j'avance d'un pas je recule de deux ( tiens ça me rappelle un endormi )

allez va ne t'en fait pas bientôt la retraite Gilbert

2. St Denis le 16/12/2018 08:17

Il fallait s'y attendre

Canette ne fait pas de cadeaux

3. Menteur, menteur le 16/12/2018 09:03

Il est devenu le porte parole des gilets jaunes , et pour lui aussi le mois se termine le 15 . Il s'adapte à la crise .

4. hug le 16/12/2018 09:22

Quelle gestion calamiteuse

5. Laurent le 16/12/2018 09:37

Les idées d'annette n'en sont pas. C'est mauvais et ne permettra pas d'atteindre l'objectif poursuivi dune grande disponibilité de places de stationnement en ville. Une erreur de plus dans un mandat vide

6. Rire Jaune le 16/12/2018 09:42

Il faut être de mauvaise foi pour dire que le stationnement gratuit est une bonne idée. On ne roule plus dans St Denis depuis le 01/12. Mais bon, des mesures IMMÉDIATES veulent les gilets jaunes! Pour ce genre de résultat ensuite ...

7. Citalis gratuit le 16/12/2018 09:42

Il vaudrait mieux la Gratuité des bus ne serait ce que pour compenser les 15 jours de grève.

8. paulo777 le 16/12/2018 10:13

mais oui fournelll egale didierrrr Roberto, c est lui qui oppose le parking gratuit , nou lé baisé, reste zot case, pour economiser pour 2019

9. Injustice974 le 16/12/2018 10:20

Le Maire ne sait plus quoi faire pour ses administrés, nous on à la solution qu'' il démissionne avant qu'' on l'' aide à le faire .... ce ne sont pas des paroles en l ''air ....on est fatigué d'' un Maire irrespectueux , et qui ne fait rien ..

10. Injustice974 le 16/12/2018 10:48

En parlant de retraite, il repartira à MADA il se murmure qu'' il brigue le poste de MAIRE, là bas et ne vs inquiétez pas pour lui il a assuré ses arrières ..............

11. La vérité vraie... le 16/12/2018 11:26

Les Réunionnais aiment se faire plumer.

VIVE MACRON ! IL Y A DE L'ARGENT ICI !

12. Juliette CARANTA-PAVARD le 16/12/2018 11:46

*Ce troupeau d'ânes,



*Incapable d'anticiper



*Ce qui allait se passer !!!

13. maikouai le 16/12/2018 11:50

A St Denis je n'y vais plus. En effet avec l'ancien parcmètre, c'était trop facile d'utilisation, maintenant avec son remplaçant gadgétisé outrancièrement, nouveauté oblige, il vous faut faire un passage par polytechnique, pour pouvoir comprendre le fonctionnement du système qui vous plume en détruisant un peu plus les emplois , non merci Gilbert.

Économiquement parlant cet investissement se justifiait-il, surtout quand l'économie à réaliser en tout, se retrouve sur toutes les lèvres et que l'emploi doit être le principal cheval de bataille?

Si cet investissement ne se justifie pas, serait-ce encore une commande de complaisance ? et avec le Scan car la manne serait double comme chocolat quand néna "pou l'in'" néna "pou l'ot' "...?!

14. Reese le 16/12/2018 12:06

Si la commune n’avait pas supprimé un nombre conséquent de places de parking on en serait pas là. DES parking entiers sont devenus des logements sociaux voir le futur hôtel ! Pourquoi ne pas avoir imposé un niveau de parking public sur ces bâtiments?

15. Ikki le 16/12/2018 12:25

200k € de budget COCKTAIL à la Mairie ! Vous trouvez cela normal ? Et c'est loin d'être le pire...

16. muppets le 16/12/2018 12:26

A vomir cet élu, ex repris de justice, incapable de gérer l'avenir de la Commune autrement qu'en dilapidant les recettes fiscales (festivités, subventions à certaines associations, népotisme ...). Par contre rien pour régler le problème de l'entrée W de la NRL. Pas le moindre début de travaux, rien, le néant, les bouchons à l'entrée ont encore de très beaux jours devant eux (et sans gilets jaunes). A dégager et surtout sans passer le flambeau à la princesse Ericka.

17. JORI le 16/12/2018 12:27

Demain lundi nous ne serons pas le 18.

18. jean jouhis le 16/12/2018 12:35

les faineants ont recu leur "prime de noel" !

ils vont pouvoir changer de slibard (jaune)

19. PEC-PEC le 16/12/2018 13:01

L'intelligence dit plutôt gratuité des transports en commun pour éviter le flo des voiture dans la ville à condition de dessertes intelligentes dans les écarts.

20. GIRONDIN le 16/12/2018 13:20

Laurent le lepeniste de fond de cours, en campagne pour 2020.



Avec des ''arguments''' qui tiennent la route, évidemment d'après lui



Comme écrit l'excellent JORI👍🏻, demain ce n'est pas le 18.



Pourtant le 18 c'est le no du pinpon lepeniste

21. Eva FONTAINE le 16/12/2018 14:44

C'est honteux Monsieur le Maire. Vous n'aurez plus mon vote et ceux de ma famille, et surtout ne venez plus devant ma porte comme vous avez l'habitude de faire avant les élections.

Dans toutes les villes de provinces en Métropole, les maires laissent à disposition des habitants des parkings gratuits à l'entrée des villes et ensuite des petits bus les conduisent dans le centre ville. Je me réjouissais de votre initiative de faire les parkings gratuits pendant ce mois de fête et comptait y faire mes courses en toute quiétude. Que les parkings soient payants dans le centre ville, cela je peux le comprendre car il y aurait trop de voitures ventouses mais les parkings extérieurs devraient être gratuits. Quand ils sont payants, avez-vous été faire un tour du côté de la gare ? Ils sont vides...Eh bien, Monsieur le Maire, j'irai dans les centres commerciaux ou les parkings sont gratuits, il y a toutes sortes de magasins et la climatisation. Et tant pis pour les petits commerces.

La ville est salle, les herbes poussent sur les trottoirs et ils sont absents dans les quartiers sauf si on habite dans une cité HLM. Ceux qui payent des impôts n'ont droit à rien. Continuez à fermer la mairie à 11 H 30 tous les vendredis et laissez surtout votre police municipale se tourner les pouces comme de bons fonctionnaires. Continuez à distribuer des agendas gratuits à votre personnel d'entretien, femme de service, ouvriers, ... c'est sûr qu'ils ont besoin d'un agenda à 20 euros pour travailler et continuez à payer pour tout votre personnel titulaire, contractuel, le restaurant avec leur famille, la ville est riche et il y a 20 % des dyonisiens pour payer les impôts.

22. Veridik le 16/12/2018 16:32

@13

Exactement , le nouveau parcmetre est incompréhensible dans son utilisation

23. Charles le 16/12/2018 18:05

Mr le Maire a enfin décidé de descendre le train de vie de son groupe de bras cassés! faut bien compenser avec les clampins qui dépensent leur argent dans centre ville!

24. même pas honte le 16/12/2018 18:28

L'opposition a toujours su jouer avec le vice et le tournevis ; nous en avons la preuve avec le"pic" lancé par Monsieur Fournel , qui , a part lire le Journal en prenant son petit déjeuner lors du conseil municipal (même pas honte) ! a eu une belle réponse par notre premier Magistrat pour une nouvelle consultation du comité conseil consultatif des commerçants pour une prolongation de la gratuité ou non du stationnement au centre ville à partir du 18 décembre 2018, il faut quand même savoir que vendredi, le centre ville était en effervescence , beaucoup de monde dans la rue du Maréchal Leclerc et dans les différents magasins , et je ne vois vraiment pas le problème de stationnement gratuit en ville , bien au contraire , plus de monde dans les magasins pour préparer les fêtes de Noel , les places de parking sont prises pour permettre aux gens de faire leurs courses, merci pour la gratuité ! et les bus font leurs navettes , impeccable , tout fonctionne bien au centre ville , je vois le sourire chez les commerçants et je pense qu'ils étaient très satisfaits de cette gratuité pour leurs clients , merci monsieur le Maire !

25. Laurent le 16/12/2018 19:40

Laurent n'est pas lepeniste ça sûrement pas. Mais il n'est pas gauchiste pro Mélenchon comme le girondin cité ici dont les discussions sont au niveau de la serpillière surtout sur les sujets régionaux. Partez en retraite

26. GIRONDIN le 17/12/2018 05:31

Lepeniste Laurent parle de lui à la 3ème personne.🤔



Aujourd''hui on est bien le 17.



À ce rythme vous n''êtes Pas sûr d''arriver à la retraite.



Pour la serpillière, votre milieu naturel, faut bien pour vous répondre que je m''adapte.



27. Svely le 17/12/2018 07:10

Ca n'était effectivement pas une bonne idée .... Mais l'essentiel c'est de le reconnaître. C'est bien de revenir sur sa décision. En revanche l'idée du bus gratuit, personnellement je pense que c'est une meilleure solution. Sûr que cela fera un manque â gagner dans le budget de la commune ... Dans ce cas peut être pas tous les jours de la semaine !

28. Guerin le 17/12/2018 07:14

Faut pas sortir de Saint Cyr pour le comprendre !! Mais m le maire et son équipe ont vraiment de grosses difficultés. C''est comme les fameuses plaques d''égouts du bvd sud qui claquent à chaque passage de voitures ça fera bientôt un an !!

29. Josumé le 17/12/2018 07:36

J'aime voir les groupies de droite venir déverser leur fiel. Mais dites moi, où étaient MOREL et VITRE, conseillers de l'opposition ? Ils sont payés, ne viennent pas, ne jouent pas leur rôle, et après vous vous plaignez des décisions prises ?

30. y.féry le 17/12/2018 09:44

Je l'avais dit que c'était une mauvaise idée. Gratuit ou pas gratuit, je ne fais plus mes achats à Saint-Denis ville.

31. antiEscroc le 17/12/2018 09:49

Mr le maire, je ne peux pas vous laisser dire ça et faire ça



32. Mmm le 17/12/2018 10:06

On peux aussi parler des voitures garé juste sur les deux parking du tribunal champs fleuri.......depuis des mois et des années appartement a un garage automobile (de père en fils..) !!!



mais la...rien y fait............ca dure depuis tous ce temps, plein de condamnation et les voiture toujours la ...Bravo....2 poids 2 mesures !!

33. kraz le 17/12/2018 12:00

goute ahahah, et goute sat i vote i croi va change un zafèr. goute a nou