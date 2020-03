Saint-Denis: Les nouveaux horaires de bus à partir de lundi

Le 27/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 2451

Afin de mieux organiser les voyages de ceux qui sont contraints de se déplacer, à partir de lundi 30 mars et jusqu’à nouvel ordre Citalis réorganise ses services sur ses lignes essentielles : 5. 6. 7 et 8 :En début de journée, les lignes 5. 6 et 8 assureront leurs premiers départs aux horaires suivants :- Ligne 5 au départ du Stade de l’Est à : 06H01 et 07H00- Ligne 6 au départ de ZAC 2 Moufia : 06H03 et 07H01- Ligne 8 au départ du Collège Bois de Nèfles : 06H03 et 07H00Les bus s’arrêteront au Mail du Chaudron. Les clients seront invités à monter à bord de la navette qui effectuera le trajet : Mail du Chaudron – Hôtel de Ville de Saint-Denis. Une équipe d’agents de Contrôle CITALIS sera présente sur le terrain pour accompagner les voyageurs.Concernant la ligne 7, son Terminus à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis est modifié jusqu’à nouvel ordre. Le bus fera le trajet Moufia les Flibustiers – Parc Aquatique, aller-retour.A midi, la même organisation qu’en début de journée sera mise en place :- Ligne 5 au départ du Stade de l’Est à : 12H00- Ligne 6 au départ de ZAC 2 Moufia : 12H02Les bus s’arrêteront au Mail du Chaudron. Les clients seront invités à monter à bord de la navette qui effectuera le trajet : Mail du Chaudron – Hôtel de Ville de Saint-Denis. Une équipe d’agents de Contrôle CITALIS sera présente sur le terrain pour accompagner les voyageurs.Grâce à cette nouvelle organisation de ses services, CITALIS prévoit, tout au long de la journée, une fréquence de passage des bus estimée à 20 minutes, sur le TCSP allant du Mail du Chaudron jusqu’à l’Hôtel de Ville de Saint-Denis.A noter que dans l’autre sens, les lignes 5.6 et 8 fonctionneront selon leur organisation habituelle, toute la journée sans correspondance à effectuer à Mail du Chaudron.En fin de journée, les lignes assureront leurs derniers départs aux horaires suivants :- Ligne 5 au départ de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis à : 18H55 puis 19H28- Ligne 6 au départ de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis: 19H00 puis 19H31- Ligne 8 au départ de l’Hôtel de Ville de Saint-Denis: 18H28 puis 19H37Retrouvez le détail de l’offre ainsi que les tous les horaires des services proposés sur www.citalis.re Pour plus d’infos, le Numéro VERT assurera l’accueil téléphonique de 8H30 à 12H30 et de 14H à 16H15.