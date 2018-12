Saint-Denis : Une famille campe dans la mairie

Le 26/12/2018 | Par Charlotte Molina

Wilfrid, son épouse, et leurs deux enfants, ne sont pas prêts de quitter le hall d’accueil de la mairie de Saint-Denis. La petite famille se bat depuis plus de trois ans pour récupérer la maison du grand-père de Wilfrid, aujourd’hui décédé. Problème : cette maison de La Montagne est située sur un terrain appartenant à la commune de Saint-Denis.

Wilfrid Thiburce a décidé de ne plus attendre. Ce matin, il s’est rendu à la mairie de Saint-Denis avec toute sa famille, et ils ne comptent pas quitter les lieux avant d’avoir obtenu une réponse favorable.



Voilà plus de trois ans que cette famille tente d’obtenir un nouveau bail auprès de la mairie pour emménager dans la maison héritée du grand-père de Wilfrid. "Ils me disent qu’il faut attendre. Depuis trois ans ils me disent qu’il faut attendre, attendre et attendre", explique le père de famille.



Wilfrid et son cousin ont hérité d’une charmante petite maison bien située dans le quartier de la Montagne. Si le logement leur appartient aujourd’hui, le terrain, lui, appartient à la commune.



À la mort du grand-père, l’eau et l’électricité y ont été coupées. Wilfrid doit désormais obtenir un nouveau bail auprès de la mairie pour reconnecter la maison aux différents réseaux. Sans cela, impossible d’emménager correctement à l’intérieur, et de profiter ainsi pleinement de son bien. "C’est un petit patrimoine que je veux simplement pouvoir léguer à mes propres enfants", explique Wilfrid.



La famille sera finalement reçue ce matin par le service foncier de la commune, un entretien qui pour l’instant n’a pas fait avancer la situation : "Ils nous ont dit qu’il vont regarder le dossier, et qu’il vont nous tenir au courant. Mais moi je leur ai donné un délai, je leur donne jusqu’à demain. Sinon on est prêt à camper ici pendant un mois s’il le faut". affirme le père de famille très remonté.



Wilfrid affirme que ces deux dernières années, des personnes se sont présentées à la maison de La Montagne dans l’intention de la visiter. Elles auraient expliqué que la maison serait à vendre, c’est du moins ce que la mairie leur aurait dit. L’habitation est très bien située d’après son héritier, qui ne serait pas surpris de voir certains tenter de se l’approprier.