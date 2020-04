Saint-Denis lance ses micro-marchés forains

Le 01/04/2020 | Par Zinfos974 | Lu 1169

La Ville de Saint-Denis met sur pied ses "micro-marchés" afin de concilier nécessité d'achat et lutte contre la propagation du virus.

La mairie de Saint-Denis organise à partir de ce mercredi son dispositif qu'elle nomme "micro marché". Une formule qui répond à l'obligation de sécurisation des échanges et de besoins alimentaires. Parmi les sites qui accueillent le dispositif à partir d'aujourd'hui, nous sommes allés sur celui de l'école Candide Azéma, ouvert depuis 10h00.



Sur place, Jocelyn et Ludovic, deux bazardiers sont là pour vous servir. Contexte oblige, ils ont dû modifier leur façon de procéder. Tout a été pensé pour éviter les contacts avec les consommateurs avec, notamment, un sens entrée et sortie afin que les gens ne se croisent que pas



"En raison de la crise sanitaire et face aux difficultés rencontrées par de nombreux Dionysiens pour s’approvisionner en produits frais, la Ville propose tous les mercredis et les vendredis des micro marchés qui seront installés au sein même des écoles. 19 établissements répartis sur tout le territoire accueilleront en matinée le public. Sur place, des règles strictes concernant les gestes barrière, les distances de sécurité et le sens de circulation des visiteurs sont mis en œuvre afin de préserver la santé de chacun", indique la mairie de Saint-Denis.



Sur des images de Régis Labrousse