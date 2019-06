Saint-Gilles: Une épidémie d'exhibitionnisme?

Le 12/06/2019 | Par N.P | Lu 1335

C'est la troisième fois en quatre jours que la brigade de gendarmerie de Saint-Gilles intervient pour des faits d'exhibition sexuelle. Hier un homme, cinquantenaire, se promenait sans vergogne nu comme un ver sur la plage des roches noires.



Samedi, un touriste anglais, la cinquantaine, se masturbait sur la plage, lundi, un second cinquantenaire faisait de même... Les trois cinquantenaires répondront prochainement de leurs actes devant le tribunal. Rappelons que l'exhibition sexuelle est un délit passible d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, selon l'article 222-32 du Code pénal.