Saint-Honoré : le pain sous toutes ses formes à Saint-Paul

Le 17/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 81

Ce mercredi 16 mai 2019, fête du Saint-Honoré, patron des boulangers, a été organisée la Fête du pain dans le jardin de la mairie de Saint-Paul. Les apprentis et leurs professeurs de l’Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat de Sainte-Clotilde ont eu l’opportunité de faire découvrir leurs créations artistiques et gustatives lors de cette journée sous le signe du… pain !À l’initiative de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion, une fête dédiée au pain se déroulait en plein coeur de la ville de Saint-Paul avec la participation des apprentis de l’URMA (Université Régionale des Métiers et de l’Artisanat) de Sainte-Clotilde.Symbole emblématique de la France, le pain a su s’accommoder aux nouvelles techniques industrielles et se fabrique maintenant sous plusieurs formes et avec de multiples saveurs. Cette fête “permet la mise en valeur du pain qui a évolué et s’est adapté aux matières premières locales”, déclare Bernard Picardo, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de La Réunion.Le curcuma était notamment l’un des ingrédients mis en avant lors des nombreuses dégustations proposées par les apprentis.Lors de son discours d’inauguration de la fête, le maire, Joseph Sinimalé, a également rappelé les atouts de La Réunion pour investir et valoriser nos atouts culinaires au niveau local et national.L’objectif principal de cette journée était de montrer au grand public le savoir-faire de nos jeunes réunionnais en formation et ainsi sensibiliser la jeunesse aux métiers de boulangers. Secteur de recrutement et d’avenir, la boulangerie propose un large panel de métiers et de possibilités d’évolution.