2. eh oui! le 03/06/2019 07:49



le JIR de ce matin dit que l'accident a eu lieu à 18 h 45 donc il faisait nuit.

L’alcoolo responsable doit être sévèrement sanctionné car il y a trop de chauffards en état d'ivresse sur nos route .

Néanmoins , je constate , pour rouler souvent tôt le matin , avant le lever du soleil en cette saison et aussi le soir , à la nuit tombée , qu'il y a de plus en plus de cyclistes inconscients qui roulent à ces heures là sans aucune lumière ou gilet réfléchissant , j'ai même croisé il y a 15 jours , un cycliste sans lumière dans la forêt d'étang salé , avec un bébé sur le petit siège ...Père complètement con ou quoi?