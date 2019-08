Saint-Paul accueille le 5ème Open International des Mascareignes de Judo

Le 19/08/2019 | Par Ville de saint-Paul | Lu 130

Organisé par le Judo Club de l’Ouest en partenariat avec la ligue de Judo de La Réunion, le 5ème Open International des Mascareignes de Judo se déroulera les 24 et 25 août prochains au Gymnase Saint-Paul IV à Saint-Paul.



Cette manifestation rassemblera sur les tatamis de la capitale de l’Ouest de La Réunion les judokas de l’océan Indien et de la métropole. Cet open sera suivi d’un stage de 3 jours du lundi 26 au mercredi 28 août 2019.



L’Open international des Mascareignes est une compétition en individuel concernant la catégorie des cadets (2004/2003/2002), juniors et seniors (né(e)s en 2001 et avant).



Les délégations (Maurice, Rodrigues, Métropole, Seychelles et Madagascar) arriveront le vendredi 23 août et s’installeront au camping de l’Hermitage Lagon.



Une récompense sera offerte aux judokas faisant preuve du meilleur état d’esprit sur la compétition, décerné par un membre jury.