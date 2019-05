Saint-Paul affirme sa politique environnementale : une action d’embellissement à la rue Jacquot

Le 23/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul

​Dans le cadre de sa politique environnementale, la Commune de Saint-Paul s’est fixée comme objectif d’impulser la réduction des déchets et de développer l’éducation à l’environnement et au développement durable. Un des axes de cette orientation est la résorption des dépôts sauvages via plusieurs outils (mise en place de mobiliers urbains, réalisation d’embellissements, création de la Brigade Verte, …).

Cette semaine, nos équipes de la zone 1 ont participé collectivement avec les habitants du quartier de la rue Jacquot pour améliorer leur cadre de vie, en supprimant un point de dépôt récurrent via un embellissement partagé. Ainsi, nos équipes ont apporté les matériaux et plantes ainsi que la main d’oeuvre pour réaliser l’opération. Les habitants se sont investis également dans l’apport de plantes et se sont engagés à arroser les végétaux pour pérenniser l’embellissement. Une habitante du quartier, résolue de valoriser cette action, affirme vouloir arroser deux fois par semaine le petit verger.



Cet aménagement a permis de mettre en place pour la première fois sur notre territoire, un outil qui sera utilisé dans le cadre de la création de la Brigade verte, pour permettre à cette nouvelle équipe d’avoir un support afin de verbaliser les auteurs des dépôts. Ce panneau qui rappelle l’interdiction de dépôts sauvages sur la voie publique, sera apposé sur les points noirs de la Commune afin de sensibiliser les administrés et usagers sur l’importance de respecter le cadre de vie des habitants des quartiers.