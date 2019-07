Saint-Paul célèbre la fête nationale

Le 15/07/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 121

La ville de Saint-Paul célébrait la fête nationale ce 14 juillet 2019. Un dépôt de gerbes se déroulait ce dimanche au Jardin de la liberté. Le sous-préfet d’arrondissement, Olivier Tainturier, et le maire de la commune, Joseph Sinimalé assistaient à cette cérémonie.D’autres élus (Nadine Sévétian, Patricia Locame, Magalie Lahisafy et Claude Moutouallaguin) participaient à ce rendez-vous. Les anciens combattants, le président du groupe de dialogue inter-religieux de La Réunion, Idriss Issop-Banian, et les marmailles du conseil communal des enfants et des jeunes aussi.Revivez cet événement en parcourant les photos prises à cette occasion. Il suffit de cliquer dessus pour les faire défiler.