Saint-Paul coup de cœur du concours de la Capitale française de la Biodiversité

Le 27/11/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 107



Réhabilitation écologique



Saint-Paul coup de cœur du jury

Première participation à ce concours et premier prix décroché par la ville de Saint-Paul ! Une récompense décernée à la collectivité pour ses actions de préservation de la Biodiversité. (Photo Luc Marechaux)Une élue du conseil municipal saint-paulois et des représentants du Pôle développement durable (PDD) de la commune recevaient ce trophée il y a quelques jours à Paris. L’occasion de participer à un colloque de restitution et à la cérémonie de remise de prix.Le moment aussi de détailler plusieurs opérations menées sur le territoire saint-paulois. Les services du PDD retenaient trois projets pour s’aligner à ce concours national.Le premier d’entre eux : le reboisement entrepris sur l’arrière-plage de l’Hermitage, la lutte contre l’érosion du littoral et les phénomènes de submersion marine et enfin la replantation d’espèces sur le haut de la plage.Autre site présenté : celui de la savane de Plateau Caillou. Cet espace dispose d’un sentier aménagé grâce à des chantiers d’insertion avec la mise en place de boucles de trail.Dernier projet : la réhabilitation écologique du canal du Bernica pour consolider le site perméable aux futures inondations. Le jury du concours se déplaçait d’ailleurs à Saint-Paul fin août 2019. Objectif : évaluer la candidature de la cité saint-pauloise. Cliquez ici pour consulter l‘article consacré à cette visite.Une visite et une évaluation plutôt positives à en juger par les résultats du concours communiqués en octobre dernier. La ville s’y inscrivait en mai dernier.Concernant le reste du palmarès, la Métropole de Lyon devient la Capitale française de la Biodiversité 2019. Les collectivités de Saint-Lunaire et Metz figurent également parmi les lauréates.La communauté d’agglomération de Maubeuge-Val de Sambre remporte, elle, le prix de la meilleure intercommunalité. Saint-Paul porte haut les couleurs de La Réunion avec ce prix Coup de cœur du jury.Le concours Capitale française de la Biodiversité est organisé par l’Agence française pour la biodiversité, Plante & Cité, centre technique national sur les espaces verts et la nature en ville, l’Agence régionale de la biodiversité en Île-de-France, avec la participation du Cerema et de l’Agence régionale pour l’Environnement et l’écodéveloppement en Provence-Alpes-Côte d’Azur.Elle est soutenue par les ministères de la Cohésion des territoires et de la Transition écologique et solidaire. Enfin, elle s’appuie sur de nombreux autres partenaires, réunis au sein de son Comité scientifique et technique en charge de l’évaluation des candidatures.Plus d’informations en cliquant ici