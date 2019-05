Saint-Paul décroche la deuxième place à la finale départementale de rugby

Le 29/05/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 19

Comme chaque année, l’éducation Nationale et le comité de rugby organisent avec la participation de la Mairie de Saint-Paul, la finale départementale de rugby pour les élèves de CE2/CM1 et CM2 de La Réunion. Cette finale s’est déroulée, ce mardi 28 mai de 8h à 14h sur le stade de la Saline-les-Bains. Les élèves de CM2 de l’école de Villèle et de CM1 de l’école Daly Eraya se sont hissés à la deuxième place dans leur catégorie. Sur la plus haute marche du podium, on retrouve les champions du département : les élèves de CM1 de l’école Hégésippe Hoarau et les élèves de CM2 de l’école Philippe Vinson.



Mêlées, touches, essais, les marmailles de chaque circonscription de l’île qui ont été qualifiés pour disputer cette finale départementale de rugby se sont illustrés sur le terrain comme de vrais professionnels du ballon oval. En présence de l’élu en charge des affaires scolaires, Alex Pota, l’élu en charge des Sports, Thierry Martineau, du président du comité Rugby Réunion, Daniel Blondy, l’inspecteur de l’Académie, Jean-François Salles et les représentants du comité de rugby et des arbitres du CREPS, les élèves des 28 classes présentes ont disputé une finale digne des grandes équipes de rugby.



Le palmarès complet pour les CE2/CM1 :



1ère place : Hégésippe Hoarau (Saint-Louis)

2ème place : Daly Eraya (Saint-Paul)

3ème place : Albert Camus (Petite-Île)

4ème place : Henri Lapierre (Possession)

5ème place : Bellemène (Saint-paul 3)

6ème place : Iris Hoarau (Tampon 2)

7ème place : René Barquisseau (Saint-Pierre 1)

8ème place : A. Lucas (Tampon 1)

9ème place : Maurice et Katia Krafft (Saint-Philippe)

10ème place : Paul Hermann (Saint-Louis)

11ème place : André Duchemann (Saint-Benoit)

Le palmarès complet pour les CM2 :



1ère place : Philippe Vinson (Saint-Denis)

2ème place : Villèle (Saint-Paul 2)

3ème place : Albert Camus ( Petite-Île)

4ème place : Chokas (Saint-Paul 1)

5ème place : Petit-Bazar (Saint-André)

6ème place : Bernica (Saint-Paul 3)

7ème place : Évariste de Parny (Possession)

8ème place : Iris Hoarau (Tampon 2)

9ème place : Candida Azéma B (Saint-Denis 3)

10ème place : A. Lucas (Tampon 1)

11ème place : Paul Legros (Le Port)

12ème place : H. Hoarau (Saint-Louis)

13ème place : René Perianayagom

14ème place :Denis Salaï (Saint-Benoit)

15ème place : Saint-Philippe Centre (Saint-Joseph)

16ème place : Les Églantines (Saint-Denis 2)

17ème place : Philibert Commerson (Sainte-Marie)