Saint-Paul dit stop à la dengue

Le 19/12/2018 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 105

​Ce mardi 18 décembre 2018, une journée de sensibilisation contre la dengue s’est déroulée dans les jardins de la mairie de Saint-Paul.

Des conseils ont été donnés à des élèves de l’école Eugène-Dayot par des professionnels de santé dans le cadre de l’opération Bus Santé Mouv’, de 9 heures à 12 heures.



L’occasion pour le public présent et pour les enfants de certains établissements scolaires d’apprendre des méthodes pour lutter contre les piqûres de moustique. Et donc limiter le risque d’épidémie.



Le moment aussi pour les marmailles de poser des questions aux agents du Bus Santé Mouv’. Objectif: adopter les bons gestes et les bons réflexes pour lutter contre le virus transmis par les moustiques.



Cette opération organisée dans la ville saint-pauloise se tient aussi dans le reste de l’île. Il s’agit d’une action de sensibilisation à l’échelle départementale pilotée par la préfecture de La Réunion et l’Agence régionale de santé Océan Indien (ARS-OI).



La Réunion connaît actuellement une circulation active de la dengue.



Si la très forte mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire a probablement permis de réduire l’ampleur de cette épidémie de dengue, la persistance de cas et leur dispersion géographique laissent craindre une vague épidémique majeure avec les fortes chaleurs et les pluies de saison.



Dans ce contexte particulièrement sensible, il est impératif dès à présent d’élargir le périmètre des acteurs engagés dans cette lutte et ainsi de démultiplier les relais d’information et de diffusion des messages de prévention à destination de la population.



C’est la raison pour laquelle la préfecture de La Réunion et l’ARS-OI lancent une nouvelle campagne de communication en ce début d’été austral pour alerter la population.